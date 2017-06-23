В Волгограде Зверева осудили за мошенничество на 3 года колонии строгого режима

Заключенный Андрей Зверев, отбывающий наказание в колонии в городе Фролово, получил дополнительный срок за обман пользователей интернета. Во время следствия его прозвали «пародистом», поскольку Зверев умело менял голос, общаясь с жертвами по телефону. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ему назначено 3 года колонии строгого режима.

Зверев, находясь в колонии, звонил по объявлениям о продаже различных товаров жителям Санкт-Петербурга и Москвы, представляясь старым знакомым, а затем обманным путем получал от них деньги. Ранее судимый за серию краж и сбыт наркотиков, он по сотовому телефону набирал различные номера из объявлений, где были указаны имена продавцов. Зверев обращался к ним как старый друг, говорил, что скоро будет проездом в их городе, поздравит их с Новым годом и привезет подарки. А в ходе беседы предприимчивый заключенный пояснял, что его задержали сотрудники ДПС за совершение административного правонарушения — вождение в нетрезвом виде - и якобы они просят у него деньги за беспрепятственное продолжение поездки. Затем он, меняя голос, разговаривал с потерпевшими от имени сотрудника полиции, уверяя в серьезности правонарушения и необходимости перечислить на определенный номер сотового телефона 30 тысяч рублей. За спасение знакомого собеседники сразу перечисляли деньги.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками МО МВД России Фроловский по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.