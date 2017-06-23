В Волгоградской области после употребления вяленой рыбы умерли два человека





С начала года на территории Волгоградской области от ботулизма умерли два человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, заражение этим заболеванием произошло при употреблении вяленой рыбы. Всего в текущем году было зарегистрировано 14 случаев заболевания ботулизмом с 15 пострадавшими, из которых двое - умерли. В прошлом году было три летальных случая и 27 заболевших.

Справка. Ботулизм – заболевание, с которым человечество официально познакомилось в 18 веке. Именно в 1793 году в Вюртемберге были документально зафиксированы первые отравления кровяной колбасой и рыбой, погибло 6 человек из 13 пострадавших. Автором современного названия болезни стал бактериолог из Венгрии, извлекший в конце 19 века возбудитель инфекции из кишечника умерших пациентов. Изобретение первой иммунной сыворотки против ботулизма принадлежит к этому же временному промежутку.

Инфекционное заболевание развивается в результате попадания в человеческий организм продукта жизнедеятельности бактерии Clostridium botulinum – ботулинического токсина. В среднем инкубационный период болезни может продолжаться от нескольких часов, до одного дня. Его продолжительность определяется количеством инфекции, оказавшейся в организме.

Лечение ботулизма в домашних условиях невозможно, особенно на первых стадиях борьбы с ботулотоксинами. Нахождение в условиях стационара и постоянная терапия медикаментозными средствами, возможность отреагировать на любое изменение организма и адекватный уход — эти факторы увеличивают эффективность лечения и повышают вероятность полного выздоровления пациента. Больному ботулизмом на любом этапе терапии может потребоваться искусственная вентиляция лёгких.

При любых недомоганиях, похожих на отравление, если за последние 10 дней вы ели потенциально опасные продукты, необходимо немедленно обратиться к врачу.



