



В лечебно-исправительном учреждении №15 в Волгограде открыли мемориальную экспозицию. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по региону, выставка посвящена погибшим воинам, защищавших Отечество в ходе Первой мировой войны, Великой Отечественной и локальных конфликтов.

Инициаторами создания памятного комплекса выступили сами осужденные. На всех трех частях экспозиции изображены флаги Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации, военные награды - Георгиевский крест, Звезда Героя Советского Союза и орден Мужества, - размещены фотографии погибших героев Отечества и памятные таблички.





Завершает мемориальный комплекс экспозиция, в которую вошло оружие, личные вещи и документы времен Сталинградской битвы, найденные на раскопках при строительстве исправительного учреждения. Открыли комплекс в День памяти и скорби.