Вынесено решение по делу о коррупции в отделе Госпожнадзора в Волгограде. Так, сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, Слюсарь оправдан за непричастностью к получению взяток, а Кулькин признан виновным и осужден на 1 год 9 месяцев ограничения свободы.

Ранее «Высота 102» сообщала со ссылкой на следствие, что в течение 5 лет Кулькин и его подчиненный Слюсарь требовали незаконное вознаграждение с директората одной из заправок в Тракторозаводском районе за непроведение проверок по соблюдению правил пожарной безопасности. Сначала «сошлись» на 200 литрах бензина в месяц, а с приходом нового руководителя — на 2 тысячах рублей за тот же период. Общая сумма взяток в денежном эквиваленте составила почти 350 тысяч рублей.

Материал подготовлен в рамках проекта "Профилактика коррупции".