В Волгограде возбудили дело по факту небезопасных прыжков с парашютом

Уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту безответственной деятельности спортивного клуба «Ястреб». Как сообщили ИА «Высота 102» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, автономная некоммерческая организация в районе поселка Средняя Ахтуба Волгоградской области на основании заключенных договоров с 26 кадетами школы-интерната имени Сухого оказала услуги по прыжкам с парашютом с использованием воздушного судна Ан-2. Самолет пилотировался одним специалистом, что нарушает руководство по летной эксплуатации, согласно которому минимальный состав экипажа включает в себя командира самолета и второго пилота. Вопреки требованиям руководства по парашютной подготовки авиации на площадке приземления отсутствовал дежурный врач, не был произведен медицинский осмотр кадетов, что могло повлечь, в случае наличия медицинских противопоказаний, утрату их здоровья либо наступление смерти.

В настоящее время следователями проведен обыск помещения АНО АТСК «Ястреб», изъяты парашюты. Производится допрос сотрудников организации и кадетов.