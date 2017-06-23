Волгоградское предприятие «НикоМаг» вошло в число номинантов национальной премии «Индустрия»









Акционерное общество «НикоМаг», входящее в группу компаний «НИКОХИМ», по решению отраслевых российских и международных экспертов включено в пятёрку претендентов на победу в национальной премии «Индустрия».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «НИКОХИМ», предприятие впервые участвует в отечественной промышленной премии «Индустрия», учредителем которой выступает Правительство РФ. Главные цели конкурса – публичное признание и продвижение успешного опыта промышленных предприятий, а также распространение передовых технологий. Среди критериев отбора номинантов – технологическая новизна, экономический эффект и ориентация на глобальный рынок.

Победитель премии «Индустрия» будет определён в июле этого года во время проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. На соискание премии «Индустрия» группа «НИКОХИМ» представила собственную технологию производства синтетического гидроксида магния. Это экологичный антипирен, обеспечивающий уменьшение воспламеняемости пластиков, дымоподавление и снижение токсичности продуктов горения.

АО «НикоМаг», претендующий на получение престижной награды, является крупнейшим в России производителем высокочистых магнезиальных соединений – гидроксида и оксида магния, хлорида магния, а также противогололёдных материалов и др. Основным сырьём для получения продукции являются рассол «бишофита» и каустическая сода производства АО «КАУСТИК» - базового предприятия группы «НИКОХИМ». Основная доля продукции производства гидроксида магния ориентирована на экспорт – в настоящее время он поставляется в Китай, Корею, Нидерланды, Австрию, Германию, Индию, Чехию и США. В дальнейшем планируется расширение географии поставок за счёт стран СНГ, ЕС, Азии, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока.

Добавим, в мае 2017 года акционерное общество «КАУСТИК», которое в этом году отмечает 50-летний юбилей, признано лучшей организацией Волгоградской области в сфере внешнеэкономической деятельности. Волгоградский «КАУСТИК» занимает 1-е место по объёмам поставок твёрдой каустической соды в страны ЕС и является лидером среди российских производителей по экспорту хлорпарафинов и синтетической соляной кислоты.