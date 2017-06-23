В Волгограде сосед одинокого пенсионера помог предотвратить преступление, поскольку прокуратура выявила факт незаконного переоформления права собственности на жилье, находящееся в муниципальной собственности. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, престарелый мужчина в августе 2013 года заключил договор приватизации занимаемой однокомнатной квартиры. Документ был зарегистрирован в органах Росреестра в январе 2017 года на основании нотариальной доверенности, якобы выданной пенсионером в декабре 2016 года, после чего квартира была переоформлена на другого человека по договору купли-продажи. При этом мужчина скончался еще в декабре 2015 года, так и не зарегистрировав сделку приватизации, в связи с чем квартира сохраняла статус объекта муниципальной собственности. Когда сотрудники надзорного органа нашли в интернете объявление о продаже этого жилья, они направили данные в полицию. Сейчас в УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемый содержится под домашним арестом, проверяется его причастность к иным незаконным сделкам с недвижимостью.

Решением Дзержинского районного суда Волгограда исковые требования прокурора о возвращении квартиры во владение мэрией удовлетворены в полном объеме.