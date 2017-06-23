В Волгограде оставлено в силе решение суда об аресте Андрея Воробьева — жителя Красноармейского района, который подозревается в вымогательстве взяток с уличных торговцев. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе облсуда. Напомним, он один из четырех фигурантов уголовного дела о вымогательстве незаконного вознаграждения с предпринимателей, которые осуществляют торговлю в Красноармейском районе. Также под подозрением его товарищ Антон Голиков, он тоже находится под стражей, и двое муниципальных служащих — Сергей Дементьев и Александр Никулин.

По версии следствия, за сохранение места торговли, непривлечение к ответственности и общее покровительство они требовали от предпринимателей передавать им от 4,5 до 12 тысяч рублей — в зависимости от ассортимента товара и площади занимаемого участка. Только за 4 месяца, с января по конец апреля 2017 года, такая схема позволила чиновникам и их сообщникам собрать с двух мелких торговцев свыше 65 тысяч рублей. Следствие полагает, что будут установлены иные эпизоды преступной деятельности. Схема вымогательства состояла в том, что инженер районного отдела ЖКХ администрации Никулин и безработные Воробьев и Голиков должны были отыскивать нарушителей, под угрозой привлечения к ответственности заставлять их подписать договоры аренды на земельные участки, где располагаются торговые точки, а в случае отказа сообщать об этом организатору преступной группы, а тот в свою очередь будет направлять своих сотрудников к Дементьеву для составления в отношении этих граждан протоколов об административном правонарушении. Поскольку муниципальные служащие признали свою вину, они находятся под домашним арестом.







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