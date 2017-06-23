Президиум КПРФ освободил подсудимого Паршина от обязанностей первого секретаря Волгоградского обкома

Решением Президиума Центрального Комитета КПРФ Николай Паршин освобожден от должности первого секретаря Волгоградского обкома по личному заявлению. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе КПРФ. Обязанности руководителя регионального отделения возложены на Тамару Головачёву. Заседание Президиума состоялось в Москве 22 июня. Напомним, Николай Паршин является обвиняемый в мошенничестве со зданием сельской школы. Он скрывается от суда и объявлен в розыск.

Обеспечить его розыск и арест поручено прокурору Волгоградской области и полиции. На это время судебный процесс приостановлен. Ранее приставы не нашли Паршина ни в Волжском, ни в Москве. По одному из адресов в Волжском дверь приставам открыли квартиранты. Во второй волжской квартире, как выяснилось, живет мать Паршина. Пожилая женщина сообщила, что связь с сыном не поддерживает.

Рассмотрение в суде дела Паршина началось 30 марта этого года. Адвокат Максим Давыдов не смог объяснить причину неявки в суд своего подзащитного, заявив, что не имеет связи с ним. Напомним, Николай Паршин обвиняется в мошенничестве с попыткой продажи заброшенного здания школы в селе Рахинка Среднеахтубинского района за 25 миллионов рублей. Три участника этой аферы уже осуждены и отбыли назначенные сроки.