В Волгограде собрали уникальное оборудование для опрессовки тепловых сетей

Оборудование, которое впервые стали использовать в Волгограде, в несколько раз увеличивает результативность гидравлических испытаний, а также позволяет выявить дефектные участки сетей без отключения потребителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», мобильные установки для опрессовки тепловых сетей представляют собой насосы, которые подключаются к трубопроводам и создают в них необходимое давление. До недавнего времени для этих целей использовались ручные насосы.

«Новые мобильные установки имеют более высокую по сравнению с ручными насосами производительность. Ее достаточно для того, чтобы мелкие утечки через сальниковые уплотнения не влияли на общую картину гидравлических испытаний, - рассказал Игорь Котельников, главный механик «Концессий теплоснабжения».

Сборка оборудования длилась почти две недели. В основе установок - новые отечественные насосы, способные обеспечить напор до 60 м3/ч при подаче до 29 м3/ч. В состав каждой установки также входит запорная арматура, шкаф управления и приборы контроля давления. Именно необходимые технические характеристики мобильной установки, собранной волгоградскими специалистами, делают оборудование для опрессовки сетей уникальным. Кроме того, оно позволяет еще и выявлять дефектные участки без отключения теплоснабжения и слива теплоносителя. Всего в «Концессии теплоснабжения» смонтировано пять таких установок. Одна находится в энергорайоне № 4, другая – в энергорайоне № 3, еще две в энергорайоне № 1. В скором времени последняя установка поступит в распоряжение энергорайона № 2.



