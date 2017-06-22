«Высота 102 ТВ»: В Волгограде прошел ливень с крупным градом

Смотрите сегодня в программе: в Волгограде в День памяти и скорби на Мамаевом кургане зажгли тысячи свечей. Судьба солдата: в Тульской области на местах боев поисковики нашли останки деда сотрудницы волгоградского управления следственного комитета. Аттестация артистов: в Волгоградской областной филармонии квалификацию творческих коллективов впервые за много лет оценивает комиссия. Время вперед: думское большинство парламента Волгоградской области посчитало несвоевременным рассмотрение законопроекта о времени. Пьяная беременная с монтировкой: в Волжском женщина везла в машине 6 детей и мужа, а после встречи с нарядом ДПС выместила гнев на собственной машине. Град в Тракторозаводском районе Волгограда: размеры градин достигали 2 см в диаметре.







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