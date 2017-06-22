Новый механизм поиска жилья для переселенцев из аварийных домов сегодня законодательно утвердила Волгоградская областная дума. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, внесены поправки в закон о льготах для инвесторов. Так, строительные компании, реализующие в регионе проекты по комплексной жилой застройке, теперь могут получить земельные участки в аренду без проведения торгов при условии передачи в муниципальную собственность не менее 4,65% общей площади домов. Эти квартиры будут передаваться гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Также рассчитывать на предоставление земли в аренду без торгов могут инвесторы, безвозмездно вкладывающие в строительство или реконструкцию автодорог общего пользования в размере не менее 100 млн рублей. На льготы могут рассчитывать и строители транспортно-пересадочных узлов, готовых за свой счет демонтировать имеющиеся на участке объекты капитального строительства. Возможность воспользоваться льготой появилась и у инвесторов, которые будут строить автопарковки в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и последующую передачу их в безвозмездное пользование властям на период данных соревнований.

Справка. По состоянию на 1 января 2017 года в Волгоградской области на территории 16 муниципальных образований насчитывается 341 многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу после 1 января 2012 года. Там проживают 12,23 тысячи человек. Большая часть аварийных домов (272) расположена в Волгограде. Стоимость расселения такого аварийного фонда составляет порядка 6 млрд рублей.



