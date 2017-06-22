



На 7,5% увеличилась средняя заработная плата в промышленном секторе волгоградского региона в январе-апреле 2017 года, составив 31,3 тысячи рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в натуральном выражении прибавка равна 2,2 тысячи рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным комитета промышленности и торговли Волгоградской области, в обрабатывающих производствах средний уровень заработной платы за первые четыре месяца текущего года — 31,6 тысячи рублей. В добыче полезных ископаемых он превысил 46 тысяч рублей, рост по отношению к январю-апрелю прошлого года составил 9,2%.

Между тем, по данным Волгоградстата, номинальные денежные доходы населения Волгоградской области в январе-апреле 2017 года уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 2,7% (193,7 миллиарда рублей). Тенденцию падения продемонстрировали и реальные доходы населения – на 6,6%.







