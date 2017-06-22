Бывшего директора ООО "Промышленные технологии" будут судить за уклонение от уплаты налогов в размере более 75 миллионов рублей, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева. По версии следствия, обвиняемый 2013-2014 годах уклонился от уплаты НДС, не включив в налоговые декларации сведения о доходах, образовавшихся от выполнения субподрядных работ и реализации товаров. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал. Ожидать суда мужчина будет, находясь под домашним арестом.



