У жителей Волгоградской области решили не спрашивать мнения о возвращении прямых выборов мэров

Депутаты Волгоградской областной думы выступили против проведения референдума по вопросу возвращения прямых выборов глав муниципальных образований. Как сообщает ИА «Высота 102», несколько минут назад на заседании регпарламента нардепы отклонили инициативу партии «ПАРНАС». Идею «Партии народной свободы» ранее забраковали КСП Волгоградской области, прокуратура и УФСБ по региону, которые подготовили отрицательные заключения на проект постановления.

Главной целью опроса населения является изучение мнения граждан по вопросу возвращения прямых выборов руководителей городов и муниципальных образований. Проведения аналогичных референдумов «ПАРНАС» пытается добиться и в других российских городах. Это уже не первая попытка данной политической организации организовать в регионе масштабный «соцопрос» по дискуссионной теме. В 2016 году региональный парламент отказал "парнасовцам" в осуществлении этой идеи. Ряд депутатов отметили, что считают эту меру популистской.

Напомним, выборы главы администрации Волгограда были отменены городской думой в апреле 2011 года. Выборы глав районов и городских округов в регионе по решению регионального парламента прекратили проводить в мае 2014 года.



