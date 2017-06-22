В Калачевском районе бывшего главу сельского поселения приговорили к 3 годам колонии условно за махинации с услугами отопления многоквартирных домов. Так, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в сентябре 2013 года между коммерческой организацией и администрацией сельского поселения был заключен муниципальный контракт на перевод 18 жилых домов на поквартирное отопление. Согласно дополнительному соглашению к этому контракту срок работ был определен до 31 марта 2014 года. В конце октября 2013 года и в марте 2014 глава поселения Геген, в нарушение условий контракта и вопреки интересам своей службы, подписал акты выполненных работ без фактической их проверки. Следствием было установлено, что в указанные акты были внесены ложные сведения: отражены работы, которые фактически не выполнялись. Они не были выполнены и вплоть до возбуждения уголовного дела, до июля 2015 года.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Калачевского района.