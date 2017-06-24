82-летняя пенсионерка пожаловалась руководителю СУ Волгоградской области на «энергетический» беспредел





Не думала - не гадала 82-летняя жительница Дубовки, что судьба на склоне лет преподнесет ей «подарок» в виде хождения по инстанциям в поисках истины, а потом по судам. Как рассказала Надежда Аксеновна Урда журналистам ИА «Высота 102», ее грустная история с оплатой электроэнергии началась в феврале 2015 года. «Откуда ни возьмись, - разводит она руками – образовался у меня долг за свет. Показания электроэнергии в квартире ежемесячно снимает контролер по счетчикам, никаких проблем никогда не было, всегда плачу добросовестно и пунктуально за все киловатты, которые нажгла в своей квартире. А теперь вот уже два года числюсь в злостных должниках».

Задолжала Надежда Аксеновна аж 307 рублей, которые, как она утверждает, энергетики взяли «из своей собственной головы». Она показывает все квитанции, чеки, показания счетчика в тетради, которые фиксировал контролер из сбытового отдела и за которые она расписывалась. Но доказать так ничего и не смогла. Два года превратились в хождения по многочисленным кабинетам и бесконечную нервотрепку, шантаж со стороны энергетиков, что долг вычтут из ее пенсии. В результате энергетики затеяли с бабушкой судебную тяжбу, выиграли у нее и этот долг, и плюс судебные издержки в размере 400 рублей.

Деньги для человека с пенсией в 13 тысяч, когда каждая копейка на счету, - немалые. Но самое обидное, по ее словам, что мировой судья Болотникова не вникла в суть конфликта. К примеру, ей непонятно, почему суд не заинтересовали данные по лицевому счету, в котором отсутствовали показания счетчика за несколько месяцев, очень важных, по словам Надежды Аксеновны, для понимания ситуации. Почему ее никто не ознакомил с этим расчетом, а в решении суда говорится, цитируем, «судом проверен, признан верным. Ответчиком не опровергнут».

Когда узнала, что в Дубовку приезжает руководитель следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев, записалась к нему на прием и рассказала о своих двухлетних хождениях по кабинетам, хамстве со стороны сотрудников сбытового отдела, работе судьи…

Подробности истории – в материале информагентства.









