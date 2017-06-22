Празднование дня рождения 37-летнего мужчины из поселка Нариман Светлоярского района обернулось трагедией. Как сообщил ИА «Высота 102» старший следователь СО СУ СКР по Волгоградской области Артем Селезнев, именинника убил его 61-летний отец. Сейчас пенсионер задержан, в суд направлено ходатайство об аресте.

Подвыпивший хозяин дома, полагает следствие, повздорил с сыном из-за своей сожительницы. Мачеха не нравилась потерпевшему и он стал ее оскорблять. В результате отец взял перочинный нож, нанес удар, повредивший брюшную артерию. Его сын скончался на месте.