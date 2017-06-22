На главной высоте России в Волгограде в День памяти и скорби возложили цветы

В Зале воинской славы на Мамаевом кургане руководство региона и силовики возложили цветы к Вечному огню. Как предает ИА «Высота 102», в рамках акции «А завтра была война» губернатор Андрей Бочаров, личный состав ГУ МВД России по Волгоградской области, Росгвардии, академии МВД России, УФСБ и пограничного управления ФСБ по региону, региональных управлений МЧС, ФСИН, ФССП России, работники СУ СК и прокуратуры, офицеры и военнослужащие почтили память погибших минутой молчания и зажгли почти 4 тысячи свечей. Камера квадрокоптера запечатлела Мамаев курган в «огнях памяти» с высоты птичьего полета. Грандиозность происходящего усилили видеокадры хроники войны, которые транслировались на подпорной стене у Озера Слез, а также величественная скульптура "Родины-матери", окутанная стальными и багровыми лучами света.







Акция «А завтра была война» стала всероссийской в 2014 году. Впервые ее провели в Волгограде на Мамаевом кургане в 2012 году по инициативе ГУ МВД России по региону. Впервые 22 июня был объявлен Днем памяти защитников Отечества в 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ. В 1996 году указом президента он был переименован в День памяти и скорби. Спустя 11 лет он был включен в перечень дней воинской славы и памятных дат России, установленный федеральным законом от 13 марта 1995 года.