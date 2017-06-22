В Волгоградской областной филармонии началась аттестация артистов





Сегодня в Волгоградской областной филармонии началась аттестация артистического персонала для определения соответствия квалификационным требованиям по занимаемым должностям. Как сообщает ИА "Высота 102", первыми профессиональный экзамен проходят артисты оркестра русских народных инструментов им. Калинина. Коллектив решил построить свою аттестацию в форме концерта, чтобы показать свой репертуар, владение всеми жанрами, инструментами и техниками.





В составе аттестационной комиссии восемь человек, в числе которых есть и приглашенные эксперты. Так, в прослушивании оркестра им. Калинина сегодня принимает участие деятель культуры, заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России Александр Голубинский. По его словам, в 2011 году на фестивале "Музыка России" в Российской академии музыки выступление оркестра имени Калинина было интересным и запоминающимся. О том, что с коллективом происходит сегодня, держит ли он профессиональную планку, станет известно по результатам аттестации. Также будут даны рекомендации для дальнейшего успешного развития коллектива. На следующей неделе пройти аттестацию предстоит волгоградскому симфоническому оркестру, а затем и другому артистическому персоналу филармонии.





Профессиональный экзамен продлится до 8 июля. Запланированы прослушивания, просмотры отдельных концертных программ, собеседования. По результатам аттестации будет составлен протокол с выводами и рекомендациями членов комиссии, в том числе новому руководству филармонии.

Отметим, что аттестация проходит в соответствии с Трудовым законодательством РФ, где определена эта норма, а также приказом руководства ГБУК "Волгоградская областная филармония". Согласно положению, профессиональный экзамен для артистического персонала филармонии должен проводиться в этом учреждении культуры не реже одного раза в три года. Однако бывшее руководство учреждения не соблюдало принятые им же положения. Так, последняя аттестация проводилась в 2012 и 2013 годах. В свою очередь из девяти подразделений было аттестовано только два: сектор исполнительского искусства и хоровая капелла филармонии. Последняя аттестация Волгоградского академического симфонического оркестра проводилась аж в 2007 году. Причем никаких документов в архиве филармонии об итогах прошедших аттестаций нет.

Напомним, новым директором филармонии после увольнения бывшего руководителя Виктора Кияшко была назначена Светлана Матова. После смены руководства некоторые работники областной филармонии обвинили ее в попытке развала коллектива симфонического оркестра. В частности, предъявлялись претензии о нежелании заключать контракт с дирижером Юрием Серовым. В свою очередь, Юрий Серов заявлял информагентству ИА "Высота 102", что находит общий язык с руководством учреждения. Между тем, новому директору пришлось разгребать "авгиевы конюшни" - наследство, оставшееся после бывшего руководства. Так, КСП Волгоградской области обнаружила ряд нарушений в деятельности, которые касаются формирования зарплатного фонда, нецелевого, неэффективного и непрозрачного расходования средств, совершения неправомерных действий с госимущетсвом, невыполнения государственного задания, необоснованного предоставления льготных билетов и ряда других вопросов.



