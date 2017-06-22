Депутаты Волгоградской облдумы: сейчас не время переводить стрелки часов

Сегодня депутаты Волгоградской облдумы отказались включать в повестку дня заседания законопроект о времени. Как сообщает ИА "Высота 102", предложение коммуниста Алексея Бурова большинство парламентариев отклонили. Обращение к коллегам Буров начал, упомянув о названии знаменитой сюиты Георгия Свиридова "Время, вперед". Депутат напомнил, что этот лозунг поддерживают местные единороссы. Несмотря на творческую подачу инициативы, идея рассмотрения законопроекта именно сегодня, 22 июня, не нашла союзников среди нардепов.

Председатель заксобрания Николай Семисотов мотивировал отказ тем, что документ пока не рассмотрели комитеты парламента. Кроме того, спикер добавил, что на уровне федерального центра обсуждается вопрос о возможном возвращении к сезонному времени.

Лидер фракции "Единой России" Сергей Горняков признался, что саму инициативу коммунистов о переводе стрелок часов на час вперед поддерживает, однако ввиду отсутствия заключения комитетов это невозможно. Господин Буров поспешил заметить, что запомнил слова главного единоросса думы о поддержке законодательной инициативы. В заключение депутат-коммунист вспомнил еще одно известное выражение. "Мао Цзедун говорил, что, если строительству коммунизма мешает солнце, то мы подвинем и солнце", - процитировал китайского политика думский коммунист. Ответ председателя фракции партии власти не заставил долго ждать. "Вы 70 лет двигали и задвинули", - парировал он своему коллеге. Потратив на обсуждение закона о времени несколько минут, депутаты вернулись к повестке заседания.



