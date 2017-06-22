Экс-глава Краснооктябрьского района Волгограда оказался фальшивым связистом





Подозрение в получении фальшивого диплома пало на экс- главу Краснооктябрьского района Волгограда Артемия Чуйкова. Как стало известно ИА «Высота 102», сейчас правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств получения бывшим руководителем района диплома о высшем образовании. Однако запрос, сделанный в Московский технический университет связи и информатики, подтвердил, что Артемий Чуйков не учился в данном вузе.

Между тем, в официальной биографии бывшего главы района указано, что Артемий Чуйков имеет два образования. Так, в 1994 году он окончил Белорецкий металлургический техникум, а в 2003 году — Московский технический университет связи и информатики по специальности инженер сетей связи и коммутаций. Однако получение высшего образования поставлено под сомнение.

Напомним, Артемий Чуйков на днях подал в отставку по собственному желанию. Претензии к бывшему руководству района были связаны с существующими проблемами в сфере благоустройства и уборки территории района. Новым руководителем администрации Краснооктябрьского района назначен Иван Дронов, занимавший должность заместителя директора МБУ «Северное».



