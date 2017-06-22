Жителей Волгоградской области признали виновными в инсценировке самоубийства приятеля

Вынесен приговор в отношении 29-летнего Дмитрия Бухнача и 32-летнего Михаила Богданова из Чернышковского района. Они признаны виновными в том, что инсценировали суицид приятеля, бросив его под поезд. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, им назначено 17 и 14 лет колонии строгого режима соответственно.

По материалам расследования СУ СКР по региону, в июне прошлого года Богданов, Бухнач и их приятель распивали спиртное в заброшенном доме на окраине поселка. Бухнач заметил у товарища сотовый телефон, отобрал аппарат у владельца и избил приятеля. Затем Бухнач запер избитого товарища в полуподвальном помещении и продолжил пьянку с Богдановым.

Вспомнив былые обиды, Богданов и Бухнач спустились в подвал и продолжили избивать потерпевшего, пока он не потерял сознание. Чтобы замести следы, сообщники отнесли еще живого мужчину на железнодорожные пути и оставили на рельсах, где впоследствии на него совершил наезд локомотив.