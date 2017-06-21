«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области власти прониклись проблемами обманутых дольщиков

Смотрите сегодня в программе: в Волгограде вопросы помощи обманутым дольщикам впервые обсудили в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. «Людей не бросим, потому что понимаем…»: губернатор Волгоградской области поделился семейным опытом столкновения с проблемой обманутых дольщиков. «Живым не сдамся!»: один из участников ограбления в Камышине ювелирного салона при задержании в Саратове выстрелил себе в голову. По мусоровозам ударили рейдами: с начала весны за нарушения по перевозке мусора выписаны сотни штрафов. Региональную кинологическую службу Главка МВД усилят к чемпионату мира по футболу-2018: сегодня у кинологов профессиональный праздник.







Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



