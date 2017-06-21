



В эти минуты на Мамаевом кургане в Волгограде проходит акция «А завтра была война». В День памяти и скорби хор учащихся полицейских классов школы № 35 из города Волжского, несколько тысяч полицейских и сотрудников всех силовых структур Волгоградской области спели песню «Священная война». Как передает ИА «Высота 102», в этом году акция, посвященная скорбной дате — дню начала Великой Отечественной войны, — проходит в шестой раз.

«На Главной высоте России полицейские впервые собрались в этот день в 2012 году, - рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова. - В последующие годы инициативу волгоградских правоохранителей поддержали представители всех силовых ведомств региона, а уже с 2014 года акция стала всероссийской. В разных городах сотрудники пришли к военным мемориалам и зажгли свечи, чтобы вспомнить погибших земляков».

Участники акции, а также волгоградцы и гости города, посетившие Мамаев курган, зажгли сегодня более 3 тысяч свечей и отдали дань памяти погибшим у Озера слез, а затем прошли к подножию скульптуры «Родина-Мать зовет!». Сам монумент был озарен лучами прожекторов инсталляции стальным и багровым цветами.