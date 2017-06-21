В Волгоградской области растет число заболевших Крымской геморрагической лихорадкой





Количество заразившихся Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой являются клещи, выросло за неделю до четырех человек, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось о трех случаях заболевания. Среди пострадавших три человека - жители Котельниковского района, один – Суровикинского района. В трех случаях заражение произошло в результате присасывания клеща, в одном при снятии клещей с сельскохозяйственных животных и их раздавливании. Всего за медицинской помощью в лечебные учреждения области по поводу укусов клещами обратилось 1723 человека, в том числе 614 человек - дети до 14 лет. Обращения зарегистрированы в 35-ти административных территориях Волгоградской области.

Крымская геморрагическая лихорадка - особо опасное природно-очаговое заболевание, регистрируется в Волгоградской области с 2000 года. Инфицирование людей происходит при укусах клещами или при снятии, раздавливании клещей незащищёнными руками.

Инкубационный период заболевания длится от 1 до 14 дней, в среднем около недели. Начало заболевания острое, внезапное, с подъемом температуры до 39-40°C. С первых часов появляется интенсивная головная боль, которая часто сопровождается тошнотой и рвотой, ломота, боль в поясничной области. С первых дней заболевания также отмечается покраснение кожи лица, шеи и верхней половины туловища. Специалисты рекомендуют во избежание болезни рекомендуют соблюдать личные меры безопасности: не носить открытую одежду на природе, забирать волосы, устраивать стоянки и ночевки на участках, лишенных травяной растительности, использовать защитные средства. Для снятия клещей следует обратиться в медицинское учреждение.