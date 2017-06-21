В Волгограде вынесли приговор по делу «о погребенном заживо»

Сегодня в отношении жителей Волгограда Александра Булаки и Вячеслава Лямаева, совершившим убийство с особой жестокостью, вынесли приговор. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном суде, им назначено 19 и 17 лет колонии строгого режима.

Доказано, что в апреле прошлого года Булак и Лямаев и еще один знакомый распивали спиртное в частном домовладении в Советском районе. Между ними произошла ссора, после которой Булак несколько раз ударил мужчину, а потом, угрожая ножом, приказал ему спуститься в подвал. В подвале они заставили жертву рыть себе могилу. После нескольких ударов ножом потерпевший потерял сознание, и его закопали. Потом злоумышленники вспомнили, что у приятеля с собой был сотовый и решили откопать его. Они увидели, что потерпевший подает признаки жизни, поэтому нанесли ему еще несколько десятков ударов лопатой, так и не обнаружив телефона. В рамках расследования уголовного дела был выявлен еще один эпизод преступной деятельности Булака – кража электрических инструментов в крупном размере со склада строительной компании. Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Волгоградской области.