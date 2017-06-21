В Новоаннинском районе осужден бывший сотрудник УФМС России по Волгоградской области Александр Лавренов. Он признан виновным в получении взятки, а также в подстрекательстве к подделке официального документа. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Лавренову назначено 3 года 4 месяца колонии общего режима со штрафом 2 млн рублей.

Будучи сотрудником миграционной службы, он на личном приеме гражданки республики Армения по вопросу выдачи ей разрешения на временное проживание в России, в отсутствие препятствий к оказанию этой госуслуги, потребовал взятку в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, Лавренов, зная, что у гражданки Армении заканчивался срок законного пребывания на территории России, склонил другого человека, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, к внесению в документы женщины недостоверных сведений о якобы ее выезде за пределы России и въезде обратно. Это давало ей право продлить срок пребывания на территории РФ. За такие действия осужденный получил от женщины и передал сообщнику 16 тысяч рублей. А при получении очередной части взятки был задержан.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось ОРЧ ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СУ СК России по региону.