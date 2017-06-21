Сегодня президиум фракции «Единая Россия» в Волгоградской городско думе рассмотрел кандидатуру нового главы администрации Краснооктябрьского района. Как сообщает ИА «Высота 102», у думских единороссов сомнений относительно компетенции нового руководителя не возникло и его назначение было поддержано. На заседании думской фракции «ЕР», которое проходит в данный момент, тоже речь идет о главах районов Волгограда. Руководители четырех районов - Красноармейского, Кировского, Советского и Ворошиловского – выступают перед депутатами с отчетами о проделанной работе.

Напомним, накануне информагентство сообщало о том, что завтра, 22 июня, к обязанностям главы администрации Краснооктябрьского района приступит Иван Дронов – бывший заместитель директора МБУ «Северное». Дронову 35 лет. У него два высших образования – экономическое и юридическое. На новом посту от назначенца ожидают последовательных и грамотных действий в сфере благоустройства района. За последнее время от жителей Краснооктябрьского района в органы власти поступало немало жалоб на качество выполняемых работ или отсутствие таковых вовсе. До вчерашнего дня пост главы района занимал Артемий Чуйков, который покинул должность по собственному желанию. В тот же день ушел и его заместитель – Георгий Маргиани.



