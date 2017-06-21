В Волгограде проверили мусоровозы

Сегодня в Волгограде инспекторы ГИББД совместно с представителями комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области провели очередной рейд по выявлению правонарушителей при транспортировке и обращению с отходами. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», только в течение часа в Дзержинском районе на посту ДПС на Самарском разъезде было остановлено для проверки 8 мусоровозов и ассенизаторских машин. У одного водителя, машина которого принадлежит ООО «Управление отходами. Волгоград», отсутствовало свидетельство обучения по обращению с отходами 1-4 класса. Документ, по словам водителя, у него есть, но он «оставил его в другой машине». Тем не менее, административного штрафа мужчина не избежал.

Придется заплатить и водителю, перевозившему ветки деревьев. Он «забыл» накрыть пологом кузов, что также является правонарушением. У остальных все разрешительные документы были в порядке, в частности, путевые листы, в которых указаны места приема и выгрузки грузов.

На улице Менделеева, 151 в Краснооктябрьском районе, у поста ДПС №4, известном как «Шайба», за полчаса было остановлено 5 машин. У одного водителя отсутствовали документы на перевозку грузов, у троих, которые транспортировали в грузовиках песок и мусор, не было полога на кузове.





По словам госинспектора в области охраны окружающей среды комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Андрея Калинченко, кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены достаточно большие штрафы за перевозку мусора без лицензии – особенно для юридических лиц. Сегодня всем нарушителям выписаны штрафы - от 500 до 15000 рублей.

Как говорит госинспектор Александр Арзамасков, дважды в неделю сотрудниками комитета и ГИБДД города проводятся такие рейды в утреннее, вечернее и ночное время, и в последние месяцы подобных нарушений становится все меньше. Сотрудники комитета постоянно напоминают об ответственности, которую несут не только предприниматели, чей мусор вывозят, но и организации, осуществляющие транспортировку отходов, и частные лица. Транспорт, который используется для перевозки отходов, должен иметь лицензию, маркировку, а при транспортировке отходов по городской территории должны соблюдаться Правила благоустройства города для предотвращения загрязнения окружающей среды. С марта этого года в Волгограде сотрудниками комитета природных ресурсов совместно с ГИБДДД было проведено 25 подобных рейдов, составлено 97 протоколов, юридические, гражданские и должностные лица заплатили около 100 тыс. рублей штрафов за нарушения при перевозке мусора.