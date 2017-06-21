Волгоградские стройотряды поедут на космодром «Восточный»





Торжественная церемония вручения путевок студенческим отрядам состоялась сегодня на территории мемориального комплекса «Солдатское поле» в Городищенском районе. Активисты в составе строительных, сельскохозяйственных, педагогических и сервисных отрядов будут трудиться в Волгоградской, Воронежской, Московской, Амурской, Калининградской, Новгородской областях, Краснодарском и Пермском краях, Республике Крым. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете молодежной политики Волгоградской области, 35 студенческих отрядов Волгоградской области проведут летние месяцы на практике в том числе на крупнейших стройках страны. Особая ответственность лежит на ребятах, прошедших всероссийский отбор для работы на объекте федерального значения — космодроме «Восточный», инфраструктурных объектах в Калининграде, а также вошедших в состав всероссийских отрядов «Мост» и «Ялта-интурист».

Работа в подобных отрядах позволяет будущим специалистам получить практический опыт и в дальнейшем успешно трудоустроиться. На сегодняшний день студенческое трудовое движение волгоградского региона объединяет 48 строительных, сельскохозяйственных, педагогических и сервисных отрядов — более 2,5 тысячи человек. Объем выполненных работ и фонд заработной платы в 2016 году составил более 46 миллионов рублей.

Напомним, волгоградские студенты в составе стройотрядов трудятся на значимых стройках и в нашем регионе. Так, в прошлом году студенты Волгоградского архитектурно-строительного университета работали на строительстве стадиона "Волгоград-Арена".