Суд подтвердил законность запрета на продажу здания автостанции в Волгограде





Арбитражный суд Волгоградской области признал законными действия Волгоградского УФАС, которое аннулировало протокол рассмотрения заявок по продаже МУП «ВПАТП №7» здания автостанции в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, муниципальное предприятие пыталось обжаловать предписание антимонопольного органа, ссылаясь на ограничение экономической деятельности. Однако суд признал доводы Волгоградского УФАС, по сути, отменившего торги по жалобе одного из участников, обоснованными. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», в аукционной документации по продаже здания в Тракторозаводском районе по проспекту Ленина, 140б содержалось требование о внесении обеспечения исполнения договора купли-продажи в размере почти 450 тысяч рублей в дополнение к задатку в размере 310 тысяч рублей. При этом ни Гражданский кодекс, ни Закон о приватизации № 178-ФЗ не предоставляют организатору аукциона права требовать внесения обеспечения исполнения договора при проведении такого вида аукционов.

В ходе рассмотрения дела в Волгоградском УФАС выяснили, что к участию в аукционе были допущены лица, которые оплатили только задаток или только обеспечение исполнения договора, при этом заявитель, который приложил усилия для сбора денежных средств на оплату и того и другого, не успел подать заявку на участие в аукционе.

Напомним, муниципальное предприятие продало здание автостанции физическому лицу за 3,8 миллиона рублей. Однако результаты аукциона были признаны недействительными.



