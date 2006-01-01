



Удивительный поворот произошел в нашумевшей истории с кредитом Сбербанка, который два года оплачивал, но никогда не брал инвалид из Волгограда. Герой этой печальной истории волгоградец Василий Аникин предоставил редакции ИА «Высота 102» очередное постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела – уже третье по счету. Предыдущие два отменила прокуратура, предписав правоохранителям заново провести проверку. Однако в последнем документе, который получил Василий из ОМВД по Котовскому району, любопытен не сам факт отказа в дальнейшем расследовании, а мотивировка решения, принятого участковым уполномоченным. К слову, этот документ, датированный 15 мая 2017 года, 6 июня «опротестовал» заместитель прокурора Котовского района Михаил Косов, который уже в третий раз (!) обязал полицейских вернуться к проверке обстоятельств произошедшего.

Напомним, информагентство вот же несколько месяцев отслеживает развитие событий , связанных с разбирательством по кредиту в сумме полмиллиона рублей, который с 2014 по начало 2017 года оплачивал 49-летний Василий Аникин. После автомобильной аварии, случившейся в 1985-ом, он прикован к инвалидному креслу. Самостоятельно писать он не может. Каким образом, житель Волгограда якобы поставил подпись в договоре поручительства по кредиту, который взял его бывший босс в 2005 году в Котовском отделении Сбербанка - ему непонятно до сих пор. О самой ссуде Аникин узнал три года назад, когда его счет в Сбербанке был арестован на основании решения суда о принудительном взыскании долга. С тех пор ежемесячно с пенсии по инвалидности волгоградца кредитная организация удерживала платежи. В 2016 году Василий, отчаявшись найти правду, обратился в общественную организацию «Кредитный правозащитник», которой в марте текущего года удалось через прокуратуру добиться отмены постановления полиции от декабря 2015 года об отказе в возбуждении уголовного дела. С тех пор в районном ОМВД выпустили еще два аналогичных отказа, который незамедлительно опротестовывала прокуратура. Примечательно, что в конце мая служба судебных приставов оповестила Аникина о том, что исполнительное производство по взысканию в отношении него прекращается по инициативе Сбербанка. Но кто вернет мужчине принудительно уплаченные им в пользу кредитной организации 150 тысяч рублей?...

В предыдущих постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела полиция ссылалась на отсутствие возможности провести почерковедческую экспертизу по причине физического состояния Аникина. Однако, прочитав последнее «послание» из ОМВД, Василий пришел в негодование. «Истребовать и приобщить к материалам проверки кредитный договор от 25.05.2005 года, а также договор поручительства не представляется возможным, так как банк ссылается на ст.857 «Банковская тайна « ГК РФ», - указано в документе за подписью врио начальника ОМВД России по Котовскому району подполковника полиции Бадмаева. Далее в тексте постановления сообщается, что в действиях бывшего босса Аникина, который взял кредит, «могут формально усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ («Подделка удостоверения или иного документа»). Однако помочь Аникину полиция не в силах, поскольку срок давности по такому преступлению составляет два года, которые давно прошли с момента оформления кредита. «Учитывая вышеизложенное, в действиях виновных лиц отсутствуют признаки состава преступления», – делает вывод райотдел полиции.

Отказ Сбербанка предоставлять силовому ведомству главную «улику» - наводит на определенные мысли. При этом действия финансового учреждения расходятся с комментарием пресс-службы банка. Ранее в Сбербанке ИА «Высота 102» сообщали, что «ведется взаимодействие с правоохранительными органами» и «вся запрашиваемая информация передается следствию».

Похоже, Василию Аникину предлагают понять и простить своего экс-начальника, а заодно и простить Сбербанку крупную сумму денег, которую исправно удерживали из пенсии инвалида. Однако не стоит забывать о том, что надзорный орган вновь настаивает на проведении проверки в ОМВД и установлении всех обстоятельств темной «кредитной истории».

Напомним, в предыдущей публикации информагентство сообщало со ссылкой на «Кредитный правозащитник» о том, что проведение в рамках следствия почерковедческой экспертизы (которая все-таки возможна при определенных условиях) может помочь Василию Аникину. Если будет доказан факт подделки подписи, то у правозащитников появится шанс отменить решение суда от 2008 года о взыскании денег с мужчины и, стало быть, вернуть через суд взысканные с него платежи по чужому кредиту.



