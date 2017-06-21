Уголовное дело об изнасиловании 35-летней жительницы Городищенского района направили на новое рассмотрение. Для троих мужчин отменили оправдательный приговор, и теперь слушания начнутся заново. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в июле 2015 года обвиняемые, находясь в помещении столярной мастерской турбазы «Донские просторы» в хуторе Песковатка, изнасиловали молодую женщину. Всех оправдали, и это, напомним, вызвало немалый общественный резонанс. С одной стороны, доказательствами, подтверждающими вину подсудимых, были показания самой потерпевшей Екатерины, заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которой у нее были обнаружены ссадины на грудной клетке, кровоподтеки на животе, предплечье и ногах, которые, как говорится в обвинительном заключении, цитируем, «образовались от воздействия тупого твердого предмета(ов) или при ударе о таковой(ые)».

Комиссия экспертов в своем заключении также указывала, что в речевом поведении подозреваемых «выявлены психологические признаки скрываемых обстоятельств, подготовленная речь, заученность и фантазирование». Также на суде выступили свидетели, показания которых говорили не в пользу совершивших деяние. Но с другой стороны, видимо, все это не стало убедительными доводами для судьи. В результате 13 марта 2017 года судья Городищенского районного суда Волгоградской области Аслан Болуров огласил оправдательный приговор, при этом не указав мотивацию.

Напомним, об этой истории уже сообщало ИА "Высота 102". Повтор видео от 27 марта 2017 года.