



С завтрашнего дня администрацию Краснооктябрьского района Волгограда возглавит новый глава. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, в должность руководителя заступит Иван Дронов, который ранее работал заместителем директора МБУ «Северное». 35-летний менеджер имеет два высших образования – экономическое и юридическое, и по оценкам коллег, зарекомендовал себя как эффективный управленец. В частности, он отвечал за закупку новой техники для предприятия за счет заработанной прибыли, принимал участие в обустройстве «Аллеи России» на Мамаевом кургане. Опыт Ивана Дронова в сфере благоустройства, как поделился источник информагентства, сегодня крайне необходим для организации этих работ в районе, так как к состоянию дел в данной сфере было немало вопросов, в том числе и у жителей.

Напомним, накануне стало известно об увольнении с поста главы Краснооктябрьского района Артемия Чуйкова – он написал заявление по собственному желанию. В этот же день вслед за своим начальником ушел и его заместитель – Георгий Маргиани.

Фото novostivolgograda.ru