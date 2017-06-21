Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело по обвинению 48-летнего гражданина Республики Узбекистан в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, а также 2 эпизодах покушения на совершение данного преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, по версии следствия, с сентября 2015 по апрель 2016 гг указанный гражданин приискал 48 иностранных граждан, нуждающихся в постановке на миграционный учет. За денежное вознаграждение он делал копии их национальных паспортов и миграционных карт. Одновременно он получил копии паспортов трех граждан РФ (без ведома данных лиц). В дальнейшем через одно из отделений почтовой связи Волгоградского почтамта обвиняемый вносил в бланки уведомлений о прибытии в места пребывания ложные сведения о приезде иностранцев, выполняя в уведомлениях от их имени соответствующие подписи.

На основании фиктивных документов сотрудниками УФМС были приняты решения о постановке на миграционный учет указанных иностранных граждан, которым якобы были предоставлены указанными гражданами РФ жилые помещения. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Предварительное расследование проводилось СО УФСБ России по региону. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал. Уголовное дело по существу будет рассматриваться мировым судьей судебного участка № 83 Волгоградской области.

Санкция ст. 322.3 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.



