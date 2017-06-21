







Случаи мошенничества в отношении граждан участились на территории Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации городского УМВД, от действий лжестотрудницы пенсионного фонда пострадала 89-летняя жительница Красноармейского района. Она впустила в свою квартиру незнакомку, которая сообщила, что проводит обмен денежных средств. В результате пенсионерка лишилась 70 тысяч рублей – мошенница обменяла деньги на фальшивые купюры «банка приколов».

43-летний волгоградец стал жертвой телефонных мошенников. С его счета было списано 9000 рублей после того, как он сообщил неизвестным данные своей якобы заблокированной банковской карты.

В Краснооктябрьском районе Волгограда к 70-летней местной жительнице на улице подошли две незнакомые женщины и сообщили, что на нее наведена порча. Для проведения магического обряда пенсионерка сняла со своего счета в банке 175 тысяч рублей и отдала «чародейкам». Приметы преступниц: 1) женщина славянской внешности, на вид 50-60 лет, полная, волосы рыжие. Была одета: платье голубого цвета с коротким рукавом. 2) женщина славянской внешности, на вид 30- 35 лет, худощавого телосложения. Была одета: коричневая блузка, юбка с цветами, на голове соломенная шляпа.