Телекоммуникационные технологии помотают восполнять дефицит узких специалистов в любой сфере медицины, в том числе и в нейрохирургии. Такое мнение, как сообщил ИА "Высота 102" собкор ТАСС по Волгоградской области Игорь Каленич, высказал в Волгограде главный нейрохирург Минздрава РФ, директор клинического медицинского центра МГМСУ им. Евдокимова, академик РАН Владимир Крылов.

Он признал, что в стране существует нехватка узких специалистов, однако телемедицина может решить эту проблему во многих регионах.

"Телемедицина необходима, должна быть прямая связь между областными больницами, региональными сосудистыми центрами и первичными сосудистыми отделениями, должна быть налажена телекоммуникационная связь, чтобы можно было проконсультировать пациента, в том числе посмотреть те результаты исследований, которые были у него проведены. Чтобы можно было сразу решить вопрос транспортировки при необходимости", - сказал Крылов.

Телемедицина - направление медицины, основанное на применении современных коммуникационных технологий для оказания удаленной медицинской помощи и проведения консультаций. Она не относится к самостоятельным дисциплинам, а является вспомогательным средством для терапевтических и хирургических специальностей.

Ученый отметил, что Волгоградская область - это лишь один из регионов России, куда приезжает группа высококлассных нейрохирургов из Москвы.

"Практически раз в две недели мы выезжаем в регионы. Недавно были в Магадане, Хабаровске, Владивостоке, Калининграде, Симферополе, Севастополе, можно долго перечислять. В таких поездках мы делимся опытом, проводим мастер-классы, лекции, семинары, "разбираем" пациентов, определяем уровень подготовленности врачей, при необходимости проводим оперативные вмешательства", - сказал главный нейрохирург Минздрава РФ.

По его словам, в Южном федеральном округе Волгоградская область "является определяющим субъектом в создании концепции направленности лечебных процессов".



