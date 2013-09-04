В Волгограде автомойки и сауны лишают бесплатной воды





Ряд объектов, потребляющих воду без договоров, выявили в ходе последнего рейда специалисты компании "Концессии водоснабжения". Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе организации, так, например, база ООО «Стиль» на ул. Домостроителей заключила с компанией договор на водоснабжение, однако наблюдение показало, что объект потребляет воды больше, чем обозначено в договоре. Проверка установила: находящиеся по этому адресу автомастерские, столовая и офисное здание потребляют воду самовольно. До устранения нарушений ООО «Стиль» будет оплачивать воду по сечению трубы – как если бы по ней непрерывно двигалась вода со скоростью 1,2 м в секунду, именно так предписывает Постановление Правительства №776 от 04.09.2013.

Отключено водоснабжение двух гостиниц с кафе и саунами на ул. Землячки и ул. Курская и трехэтажного здания по ул. Джаныбековская, 9. Владельцы этих объектов получали документы на водоснабжение частного домовладения, а не на отели и сауны. Чтобы пользоваться водой на законных основаниях, они должны оформить документы на реальное потребление, пояснили в компании.

Кроме того, участники рейда проверили сохранность пломб, которые поставили на ранее закрытых за бездоговорное водопользование объектах. У автомойки на ул. Южно-Украинской и магазина на ул. Рокоссовского пломбы оказались сорваны. Эти здания вновь отключены от водоснабжения.

«Выдавая абонентам технические условия на присоединение к сетям, компания учитывает нагрузку на сети, реальную возможность обеспечить качественное водоснабжение и существующим, и новым абонентам, – объясняет руководитель управления контроля полезного отпуска водоснабжения и водоотведения «Концессий водоснабжения» Александр Ермольчев. – Самовольно подключившаяся к водопроводу автомойка или сауна лишают воды добросовестных абонентов. В месяц мы отключаем до 30 таких «самовольщиков» и останавливаться не намерены. Мы будем приходить снова и снова, пока не добьемся порядка».

К слову, в некоторых случаях компания обнаруживает незаконное присоединение и бездоговорное потребление самостоятельно, а иногда помогают сигналы горожан, обнаруживающих падение напора воды с открытием по соседству гостиниц, кафе и саун. Компания обращается к горожанам: если у вас есть подозрение, что по соседству с вами кто-то потребляет воду незаконно, сообщите об этом в наш контакт-центр по телефону 996-796 или 606-600. Бизнес нужно вести честно, а не за счет соседей.







