



А вот что делать с теми, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков, она не пояснила. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне пресс-служба администрации Волжского распространила комментарий депутата Госдумы от Волгоградской области Ирины Гусевой о принятии российским парламентом в первом чтении законопроекта об использовании государственного компенсационного фонда для обеспечения обязательств застройщиков по договору участия в долевом строительстве. Так, рассказала депутат, в случае окончательного принятия закона с этого года в стране будет действовать компенсационный фонд долевого строительства, куда застройщики будут вносить отчисления, чтобы гарантировать исполнение своих обязательств перед дольщиками. Эти деньги, в случае банкротства застройщика, могут использоваться на достройку домов, выплаты компенсаций дольщикам и т.д. «Мы провели рабочую группу, на которой высказали свои замечания и предложения к доработке законопроекта, - отчиталась Ирина Гусева о проделанной работе. - 3 июля мы планируем провести расширенные парламентские слушания по этому вопросу. Наши избиратели должны знать – мы на их стороне и государство защитит каждого обманутого дольщика».

Впрочем, оптимистичное заявление депутата Госдумы о гарантиях, которые получат будущие обманутые дольщики, никак не порадовало тех, кто уже пострадал и остался и без квартир, и без денег. За примером Ирине Гусевой, которая избиралась в Госдуму от Волжского избирательного округа №84, далеко ходить не надо. Буквально в минувшую субботу обманутые дольщики компании «АхтубаСитиПарк» провели уже второй митинг в надежде привлечь внимание властей различных уровней и депутатов к своим проблемам. Более двухсот человек, которые вложили ипотечные кредиты, материнский капитал и собственные накопления в квартиры в строящихся домах, остались без жилья, но с обязательствами платежей по ипотеке и тратами на съемные квартиры. Как рассказывали ИА «Высота 102» обманутые дольщики, долгое время они верили обещаниям Ирины Гусевой, которую партия «Единая Россия» назначила куратором по Волжскому округу в данной сфере, помочь в решении их проблем. Депутат Госдумы, в свою очередь, уговаривала их не выходить на первый митинг, заверив, что, если не удастся помочь обманутым дольщикам, то на следующий митинг она выйдет вместе с людьми. Однако в минувшую субботу на площади Ленина, где проходила акции, обманутые дольщики ООО «АхтубаСитиПарк» ее так и не увидели: ни в числе организаторов, ни в числе участников. Зато Ирина Гусева через официальный сайт администрации Волжского поспешила известить избирателей о работе Госдумы над законопроектом, который, увы, может оказаться полезен лишь тем, кто собирается становиться участником долевого строительства. А обманутым дольщикам «АхтубаСитиПарк», которые пострадали не только от недобросовестного застройщика, но и от неожиданно обанкротившихся компаний, страховавших договоры долевого строительства, от этого, увы, не легче. Но, видимо, Ирине Гусевой гораздо удобнее высказываться на наболевшую тему дистанционно, чем, как говорится, глядя глаза в глаза. Например, недавно депутат Госдумы анонсировала новый вид общения с избирателями – с помощью скайпа. Как объясняла Ирина Гусева региональным СМИ, сделано это было из-за невозможности лично объезжать все населенные пункты, у жителей которых накопились проблемы и вопросы к депутату. Впрочем, такой формат общения с депутатом устроил не всех избирателей. Об этом и напомнили обманутые дольщики Волжского на последнем митинге посредством одного из плакатов.



