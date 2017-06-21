Протокол о намерениях подписали «ЕвроХим» и китайская компания H.K. Migao









В рамках Петербургского экономического форума EuroChem Group и компания H.K. Migao, которая владеет вместе с EuroChem Group совместным предприятием «EuroChem Migao», подписали протокол о намерениях по производству, дистрибуции и продажам удобрений в Китае совместно с Yunnan Tobacco Company и Народным правительством Цюйцзина (провинция Юньнань). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, протокол дает сторонам основания изучить возможность совместного строительства второй линии по производству нитрата калия проектной мощностью 80 тыс. тонн на базе «EuroChem Migao». Также в перспективе рассматривается строительство цеха по производству водорастворимых комплексных удобрений (NPK).

Кроме того, стороны намерены рассмотреть вопрос о сбыте данной продукции в Китае. Власти Цюйцзина подтвердили своё намерение оказать всестороннюю поддержку данным инициативам.

Первая линия по производству удобрений «EuroChem Migao» в Люляне (Юньнань), где выпускается 100 тыс. тонн комплексных удобрений и 70 тыс. тонн нитрата калия в год, начала работу в 2013 году.

По словам главы компании Дмитрия Стрежнева, в России "ЕвроХим" планирует в 2018 году произвести от 600 до 900 тыс. тонн хлористого калия на двух шахтах. Общие мощности "ЕвроХима" по производству хлористого калия достигнут 8,3 млн. тонн. Мощность первой очереди "Усольского калийного комбината" составит 2,3 млн. тонн, второй очереди - 1,4 млн. тонн. Производство "ЕвроХим-ВолгаКалия" в Волгоградской области будет реализовано в две очереди по 2,3 млн. тонн.

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» еще на стадии строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината в Волгоградской области позиционируется как будущий лидер мировой агрохимической отрасли по стоимости поставки на основные рынки. Низкая себестоимость продукции достигается за счет высокого содержания полезного компонента в руде (до 39,8% KCl), непосредственной близости от собственного погрузочного терминала «ЕвроХима» в Туапсе, а также используемых технологий и способов производства, многие из которых были разработаны специально для «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Передовые методики используются при проектировании и строительстве поверхностного и подземного комплекса ГОКа, проходящего в уникальных условиях, так как разрабатываемых месторождений – аналогов Гремячинскому нет.

Современные технологии позволяют минимизировать влияние на окружающую среду, повысить производственную безопасность и обеспечить высокие производственные показатели в добыче и переработке руды на обогатительной фабрике.



