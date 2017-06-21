В центре Волгограда ввели карантин из-за бешенства животных

Жилой массив в центре Волгограда закрыт на карантин из-за выявленных случаев бешенства животных, в частности - летучих мышей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, очаг заболевания выявлен на территории жилого массива, в который вошли многоквартирные дома №10 и №14 по улице Мира, дом №14 по улице Пушкина, дом №10 по проспекту Ленина, дом №5 по Аллее Героев, дом №2 на площади Павших борцов в Центральном районе Волгограда. Постановлением главы региона карантин на этой территории введен на два месяца с момента выявления последнего случая заболевания. На данный момент специалисты региональной ветеринарной службы провели обход жителей и проинформировали их о необходимых мерах безопасности. Уже проведена вакцинация домашних животных и дезинфекция территории. Кроме того, на время действия карантина запрещен вывоз собак и кошек за пределы жилого массива.

Напомним, что из-за случаев бешенства животных карантин также на этой неделе введен в жилом массиве Советского района, включающего 11 многоквартирных жилых домов. В этом районе была отловлена больная собака. Комитету ветеринарии Волгоградской области поручено проведение мероприятий по ликвидации очага бешенства. Профилактику заболевания среди жителей проведут специалисты комитета здравоохранения.

Справка. Бешенство или гидрофобия (водобоязнь) – острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся развитием тяжелого прогрессирующего энцефалита со смертельным исходом. В Волгоградской области основными резервуарами и источниками бешенства являются дикие плотоядные животные (лисицы, енотовидные собаки, волки и др.), а также домашние животные (собаки, кошки и сельскохозяйственные животные). Вирус выделяется со слюной больного животного. Передача вируса от животного к человеку происходит при укусах или ослюнении кожи и слизистых оболочек бешеным животным. Заболевание бешенством может развиться после укусов и ослюнений независимо от локализации повреждений, но наиболее опасны укусы и ослюнения в области головы, шеи и кистей рук и слизистых оболочек.



