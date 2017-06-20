В Волжском уволен главврач детской стоматологической поликлиники

Сегодня заявление об увольнении по собственному желанию написал главный врач государственного учреждения здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника» г. Волжского Виталий Коноваленко. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, и.о. руководителя назначена завотделением Екатерина Рябенко.

Напомним,что главному врачу Коноваленко в 2016 году регулярно производилось начисление средств стимулирующего характера из средств ОМС, не предусмотренное трудовым договором. Такие данные были выявлены в ходе служебной проверки в апреле 2017 года. Всего премий главному врачу было выписано на сумму 222 тысячи рублей.

Виталий Коноваленко возглавлял данное учреждение с 2007 года. В 2013 году избран депутатом Волжской городской думы по спискам политической партии «Единая Россия».