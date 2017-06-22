Из «джунглей» Жилгородка в Волгограде сделают цивилизованный парк

В Дзержинском районе Волгограда стартуют работы по благоустройству второй очереди парка «Русь». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, по итогам конкурсной процедуры определился подрядчик, который за 1,7 млн рублей должен проложить свыше 4 километров поливочного водовода. Примерно такой же объем работ был выполнен в прошлом году.

Среди обитателей микрорайона Жилгородок эта зеленая зона, расположенная около футбольной базы «Олимпия», пользуется большой популярностью за неимением других благоустроенных территорий. Парк выглядит несколько запущенным, хотя есть отдельные «очаги» цивилизации, такие как детская и спортивная площадки.

Освещение в парке отсутствует. Частые дожди поспособствовали обильному росту травы, которая сегодня достигает полуметра в высоту. А вот некоторые деревья погибли. Уже в июле МБУ «ЖКХ Дзержинского района» намеревается скосить буйную растительность, а осенью посадить новые деревья. Укладка поливочной системы должна быть выполнена за 2 месяца. А вот укладка газона в парке «Русь» в этом году не планируется.

В ближайшие дни работы по устройству поливочника также можно будет наблюдать на проспекте Жукова.