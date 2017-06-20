Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: Тандем бизнеса и власти поможет сохранить объекты культурного наследия





Сегодня представители власти Волгоградской области стали участниками парламентских слушаний в Госдуме по вопросу государственно-частного партнерства в сфере сохранения объектов культурного наследия. Как сообщает ИА «Высота 102», регион на дискуссионной площадке представили председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия Алексей Ломов, председатель комитета облдумы по культуре Александр Осипов и депутат Государственной думы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова, которая входит в рабочую группу по сохранению объектов культурного наследия.





Парламентарий Госдумы пояснила информагентству, что перед регионами сегодня стоит задача провести инвентаризацию культурных сооружений и определить для себя приоритетные. «Мы понимаем, что одномоментно привести их все в порядок невозможно. Поэтому общество, власть на местах должны выделить по 2-3 объекта, которые получат необходимое финансирование и заботу. Но это не должно означать, что остальные объекты культурного наследия окажутся забытыми. Нужно поэтапно расписать программу действий», - отметила Татьяна Цыбизова. «В свое время при формировании единого реестра объектов культурного наследия местные власти в надежде в последующем получить федеральное финансирование включили в этот перечень все, что только можно, и далеко не все, что нужно. Общественность, краеведение, власть должны определить, что же волгоградцам очень дорого на самом деле», - рассуждает депутат.

Татьяна Цыбизова добавила, что субъекты страны самостоятельно с этой масштабной работой не справятся. «В кулуарах Госдумы говорят о необходимости принятия федеральной целевой программы, которая позволит регионам сохранить свою историю», - пояснила законодатель. Что касается участия бизнеса в этом процессе, то, по мнению парламентария, предпринимательское сообщество не просто может, а должно участвовать в сохранении исторических сооружений. В Волгограде, по словам депутата, удачными примерами могут служить такие восстановленные коммерсантами объекты в Центральном районе, как креативное бизнес-пространство «Лофт 1890» и здание, в котором размещается банк «КОР».

Председатель комитета облдумы по культуре Александр Осипов по итогам парламентских слушаний сделал вывод, что бизнес сегодня не спешит вкладывать инвестиции в объекты культурного наследия, поскольку власть не создала для этого прозрачные экономические механизмы. Действующий федеральный закон об охране объектов культурного наследия, по признанию участков обсуждения, является тяжеловесным, забюрократизированным и носит сугубо запретительный характер, а потому однозначно подлежит кардинальному изменению. «Крайне важным является вопрос передачи объектов культурного наследия в частную собственность. Все собравшиеся на слушаниях сошлись во мнении, что такой механизм должен работать, но с обязательным контролем со стороны органов власти. Сегодня необходимо предлагать бизнесу создавать рентабельные предприятия – гостиницы, туристические кластеры», - считает нардеп.



