«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава района вместе с замом освободили кресла для кадров с хорошей репутацией

Смотрите сегодня в программе: администрацию Краснооктябрьского района Волгограда хотят усилить кадрами с репутацией профессионалов - глава и его заместитель освободили кресла. Очаг бешенства животных выявлен в Советском районе Волгограда: более десяти многоквартирных домов попали в зону карантина. Средства выделены, конкурсы объявлены: спустя год после визита президента Владимира Путина в Волгограде собираются начать дорогостоящий ремонт гидротехнических сооружений пассажирского порта. Число смертей от алкоголя в Волгоградской области резко снизилось за последние годы: среди тех, кто пострадал от острых отравлений, в основном - мужчины.







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