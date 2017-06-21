



Бетонирование каналов, которые отводили талую воду из поселка Бекетовка в Кировском районе Волгограда к Волге, привело к наводнениям, разрастанию камыша и постоянной опасности пожаров. К такому выводу пришли местные жители, которые долгие годы пытаются решить проблему с заболачиванием своих участков, постоянным превышением уровня воды в колодцах, затапливанием площадок у поликлиник и магазинов. Как рассказал ИА «Высота 102» активист Сергей Федоров, который обратился на личный прием к Волжскому межрегиональному природоохранному прокурору, депутаты, руководство района и города соглашались с тем, что проблема существует, отделывались «отписками». И с тех пор жители Бекетовки не увидели ни новых водоотводов, ни борьбы с камышом, которым начинает просто обрастать целый поселок.





Основная причина заболачивания, считает Сергей Федоров, в том, что напротив школы №25 берега канавы укрепили бетонными плитами, что сделало невозможным дальнейшую прочистку канавы. А в 1994 году после очередного потопа, когда вода стояла во дворах и домах жителей частного сектора, переезд через канаву по улице Пятигорская и вовсе забетонировали - положили бетонную трубу большого диаметра, значительно превышающего дно канавы, тем самым «закупорив» участок между улицами Травяная и Писемского. Талая вода стала уходить в грунт, и камыш начал занимать все большее пространство на север в сторону остановки «Лавровая». Это создает и ряд коммунальных проблем — замерзшая зимой грунтовая вода «рвет» дороги, коммуникации и фундаменты домов. Решение проблемы состоит в очистке существующих водоотводов и строительстве новых, прокладке подземных коллекторов с уклоном. В противном случае при пожаре в камышовых зарослях, которые разрастаются только по причине постоянного заболачивания, могут сгореть десятки домовладений на нескольких улицах.





Сергей Федоров уверен, что в случае наличия в данной ситуации компетенции у Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры надзорный орган может выйти в суд с требованием обязать местные власти решить проблемы кировчан.