



Число летальных исходов от отравления алкоголем в Волгоградской области за последние 5 лет снизилось с 18 до 5. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", приводит сегодня территориальное управление Роспотребнадзора в анализе алкогольных отравлений с 2012 по 2016 годы. Острые отравления спиртосодержащей продукцией на протяжении ряда лет стабильно занимают в регионе третью позицию после отравлений лекарственными препаратами, а также органическими растворителями, пестицидами, газами и парами, различными ядами. Летальные случаи отмечались вследствие употребления этилового спирта, метанола и суррогатов алкоголя. Анализ динамики отравлений алкоголем за 5 лет показывает снижение его значений на 4,5%. Меньше всего алкогольных отравлений было зарегистрировано в 2013 году (513 случаев), а больше всего - в 2015 году (639 случаев). Среди пострадавших преобладают мужчины – от 77% до 84% от всех случаев.

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