Волгограду не хватает автобусов





Еще 45 автобусов приобретает Волгоград на условиях финансового лизинга. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, более 600 миллионов рублей из бюджета города будут тратить на оплату лизинговых платежей в течение пяти лет. Среди закупаемых транспортных средств – 25 низкопольных автобусов, работающих на дизельном топливе, и 20 – на газомоторном. По результатам одного из аукционов победителем признана московская фирма – ЗАО «В-Регистр», готовая предоставить транспорт на условиях лизинга. Между тем, самая крупная закупка автобусов в лизинг состоялась в 2015 году. Тогда было приобретено 72 автобуса, работающих на газомоторном топливе, которые были переданы нескольким муниципалитетам региона. На эти цели было выделено более 1 миллиарда рублей.

На фоне закупок новых автобусов два транспортных предприятия Волгограда оформляют кредиты. Так, как уже сообщало ИА «Высота 102», кредитные средства в размере 60 миллионов рублей намерено привлечь МУП «ВПАТП №7» под гарантии города Волгограда, более полумиллиарда рублей оформляет МУП «Метроэлектротранс» под залог имущества предприятия. Всего, между тем, в настоящее время по улицам Волгограда курсируют более 400 новых автобусов двух перевозчиков – МУП «ВПАТП №7» и ООО «Волгоградский автобусный парк».



