Уголовное дело в отношении прораба по реконструкции детско-юношеского центра Бориса Миклина, который допустил причинение тяжкого вреда здоровью рабочего, прекращено. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на акт Центрального районного суда Волгограда. Потерпевший сам выступил в суде с таким ходатайством, заявив, что Миклин загладил перед ним вину. Тем не менее факт прекращения дела не является реабилитирующим основанием.

Напомним, согласно заключению технической комиссии инспекции госстройнадзора по региону, на момент падения с чердака 48-летнего бетонщика не были установлены ограждения на вентиляционной шахте, вместо этого отверстие было накрыто минеральной ватой. Мужчина наступил на нее и провалился в дыру на чердаке, пролетев два этажа и приземлившись в цоколе здания ДЮЦа. Тогда рабочий с травмами был доставлен в больницу. Установлено, что причиной происшествия стал неудовлетворительный контроль АО «Приволжтрансстрой» за техникой безопасности на объекте реконструкции, в том числе по отсутствию ограждений, а кроме того, бетонщика не обучили безопасным методам работы.

В мае текущего года был также вынесен приговор в отношении начальника участка строительного поезда филиала АО «Приволжтрансстрой» Сластилова, который признан виновным в гибели рабочего, задействованного на реконструкции здания детско-юношеского центра. Как установлено в Центральном районном суде Волгограда, 26-летний потерпевший спустился в траншею на глубину 4,5 метра для замеров на месте установки кольца ливневой канализации, где отсутствовали откосы по горизонтали. Когда он возвращался обратно к лестнице, произошло внезапное обрушение траншеи, рабочего полностью накрыло землей и он скончался от асфиксии.